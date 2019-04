Theaterspektakel Brouwers' dam in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Net als vijf jaar geleden met de succesvolle uitvoering Schippersjongen van Nieuwpoort is er binnenkort weer een speciaal toneelstuk voor Nieuwpoort geschreven. Dit keer doen er nog meer mensen mee en wordt het nog spectaculairder.

We praten hierdoor volgens de organisatoren niet meer over een toneelstuk maar over een heus theaterspektakel. Vanaf september wordt er al door meer dan 60 acteurs en actrices gerepeteerd. Er is een decorploeg aan het werk gaan, er zijn filmopnames gemaakt, er is kleding verzameld. Uiteindelijk zijn er meer dan 100 mensen betrokken bij deze megaproductie.

Het stuk speelt zich af in 1953. Als we aan deze tijd van de Watersnood denken dan komen direct de beelden van Zeeland bovendrijven. Maar ook verder in het binnenland waren de gevolgen voelbaar. Zo ook in de Alblasserwaard. Veel boerderijen, veel land, veel mensen maar ook vooral heel veel vee werd bedreigd door het water omdat in Papendrecht de dijk het begeven had.

En dan was daar opeens een bescheiden held, burgemeester Brouwers van Nieuwpoort. Zijn eigenwijsheid, zijn doortastendheid hebben ervoor gezorgd dat de dijk, door aannemer Mourik, binnen enkele dagen werd hersteld: een bijna bovenmenselijke prestatie en dat terwijl de autoriteiten de Alblasserwaard al hadden opgegeven…

Theaterspektakel Brouwers' dam neemt bezoekers straks mee naar deze spanende dagen dankzij een gedetailleerd verslag wat de burgemeester heeft nagelaten. Vrienden en kennissen ontpoppen zich ontpoppen tot lokale helden op planken van de feesttent in Nieuwpoort.

Brouwers' dam in een initiatief van Stichting Nieuwpoort 700 plus vanwege de viering van 735 stadsrechten van Nieuwpoort.

Entree is gratis maar kom op tijd, want vol is vol. Voorstellingen op zijn op donderdag 2 mei om 14:30 uur (tent open 13:30 uur) en 20:00 uur (tent open 19:00 uur).