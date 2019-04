Aantal langdurig werkzoekenden daalt in regio

REGIO • In de regio Groot-Rijnmond, waartoe de Alblasserwaard en een deel van de Vijfheerenlanden behoort, heeft bijna 25% van de 27.638 werkzoekenden 12 maanden of langer een WW-uitkering. Dit aantal is ten opzichte van een jaar geleden gedaald van ruim 10.000 naar ruim 7000 uitkeringen.

Wel blijft het aandeel langdurig werkzoekenden volgens het UWV zorgelijk, omdat dit aantal minder snel daalt in deze krappe arbeidsmarkt, dan de uitkeringsgerechtigden die korter een WW-uitkering ontvangen.

Sinds maart 2019 is het aandeel langdurig werkzoekenden het grootst in management, bedrijfseconomische & administratieve -, pedagogische - en ict-beroepen. In deze laatste beroepsklasse is het aandeel zelfs iets toegenomen.

Hoe langer iemand werkzoekend is, des te lastiger het vaak wordt om een nieuwe baan te vinden. Leeftijd kan daarbij een factor van invloed zijn. In Groot-Rijnmond is acht op de tien WW'ers met een uitkeringsduur van langer dan 12 maanden, 50 jaar of ouder. Koudwatervrees en beeldvorming bij werkgevers lijken dan ook nog steeds een beperkende rol te spelen. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt stimuleert hen echter om ook het potentieel van 50-plussers te gaan benutten.

Omscholing

UWV begeleidt langdurig werkzoekenden door middel van intensieve dienstverlening zoveel mogelijk naar een duurzame baan. Zo start er op 8 mei in Rotterdam een tweejarig Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) traject om langdurig werkzoekenden om te scholen voor een baan in de kinderopvang. Deze werkzoekenden hebben met name een retail of administratieve achtergrond. Zij gaan één dag in de week naar school en drie dagen in de week aan de slag in de praktijk. Na drie maanden stromen zij uit naar een betaalde baan.

De vraag naar pedagogisch medewerkers is groot, onder andere door de toenemende vraag naar kinderopvang en wetswijzigingen. Houke IJtsma, deelnemer BBL traject: "Dankzij dit traject heb ik op latere leeftijd de kans gekregen om mijn droom om met kinderen te werken te verwezenlijken. Ook heb ik weer hoop gekregen om tot aan mijn pensioen aan de slag te kunnen gaan."