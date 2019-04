Kruising tussen kip en fazant op boerenerf in Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Op een boerenerf in Hardinxveld-Giessendam lopen enkele 'fippen' rond, een zeldzame kruising tussen een kip en een fazant.

Op de boerderij van Arie van Houwelingen aan de Broekseweg lopen enkele tientallen kippen los op het erf. Zij scharrelen als het mooi weer is een eind het weiland in. Een van de hennetjes had daar een amoureuze ontmoeting met een wilde fazantenhaan. Niet dat Van Houwelingen dat heeft zien gebeuren, maar het resultaat van deze ontmoeting verraadt zichzelf. Na enig onderzoek op internet is hij er van overtuigd: dit zijn kruisingen tussen een kip en een fazant.

Als een fazantenhaan in een ren met kippenhennen zit, kan het een enkele keer gebeuren dat er een hybride (kruising tussen twee rassen) uit het ei komt. Die dieren zijn immers in de verte familie van elkaar, zoals bijvoorbeeld ook ezels en paarden, Daar kun je muildieren mee fokken, die dan wel altijd onvruchtbaar zijn. Dus een nieuw ras zal er niet ontstaan.

Lichaamsbouw

Van Houwelingen: "Eerst had ik het nog niet zo in de gaten, maar deze 'kippen' zitten qua lichaamsbouw tussen een kip en een fazant in, en ze hebben een opvallend lange staart. Natuurlijk is ook de kleur opvallend, alhoewel ik ook wel kippen heb die er ongeveer zo uitzien. Wat voor mij de doorslag geeft is dat ze haast geen kam hebben, een typisch kenmerk van dit soort kruisingen. Dat zich dit zomaar spontaan voordoet, met een fazantenhaan die hier in het wild leeft, dat is heel bijzonder. Misschien zelfs uniek."