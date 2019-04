De Hoeken: 'Een mooie kans voor Hoornaar' én teleurstelling over ruimte voor woningbouw

HOORNAAR • Terug naar de tekentafel; dat is de boodschap van het Molenlandse college aan Arie de Leeuw, initiatiefnemer van plan De Hoeken. De Leeuw ziet het als 'een mooie kans voor Hoornaar'. Initiatiefgroep Binnenstebuiten is zeer teleurgesteld over de zinsnede dat 'natuur, landschap en woningen hand in hand gaan'.

"Het is aan alle kanten positief", reageert de Hoornaarse ondernemer. Het oorspronkelijke plan, met de bouw van twaalf van vrijstaande woningen en de realisatie van een achttien hectare groot natuurgebied, blijft wat het natuurgebied betreft hetzelfde. "Zo'n gebied, pal tegen het dorp aan, dat is uniek. Daarnaast grijpen we nu de gelegenheid om de woningbouwmarkt in de volle breedte te kunnen bedienen."

Arie de Leeuw staat er dus positief in, ondanks het feit dat hij na twaalf jaar voorbereidingen toch weer terug naar de tekentafel moet en een deel van het oorspronkelijke plan, waar de nodige tijd, energie en geld in is gaan zitten, de prullenbak in kan. "Als een nieuw plan een grotere meerwaarde voor Hoornaar betekent, dan is het voor mij geen moeite om daar nu extra energie in te gaan steken."

Teleurgesteld

Initiatiefgroep Binnenstebuiten laat in een eerste reactie weten blij te zijn met 'de glasheldere en eenduidige afwijzing van het huidige plan'. 'We zijn ook blij dat de aanvraagprocedure weer helemaal opnieuw moet worden opgezet. Wij zijn verheugd dat het beschermen en verder ontwikkelen van de ecologische waarden van De Hoeken expliciet als uitgangspunt wordt genoemd voor een initiatief in dit gebied.'

Maar dat er nog steeds ruimte wordt geboden voor mogelijke woningbouw, daar is Binnenstebuiten verre van blij mee. 'Wij zijn zeer teleurgesteld over de formulering van de doelstelling waarin gezegd wordt dat 'natuur, landschap en woningen hand in hand gaan'. In de oude situatie werd woningbouw in De Hoeken beschouwd als een mogelijk instrument om natuurbescherming te kunnen financieren en geen doel op zich. Zo werd het expliciet gepresenteerd door De Leeuw en dat bleek ook uit het oorspronkelijke beroep op de Landgoedregeling waarin beperkt en nauw omschreven woningbouw kon worden toegestaan om een waardevol landgoed in stand te houden. Nu staat natuurbescherming niet meer voorop.'

Andere opstelling

Tegelijkertijd houdt hij wel een slag om de arm. "Het college biedt deze mogelijkheid nu, maar uiteindelijk is het de gemeenteraad die hierover beslist. En ik heb al eerder een positief advies van het college meegekregen, waarna de raad alsnog een andere opstelling koos. En ik ga een nieuw plan maken, maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die bezwaren blijven houden."

Draagvlak, dat was afgelopen jaar voor de gemeentelijke politici één van de belangrijkste aandachtspunten. Voor er een definitief plan ligt, gaat De Leeuw zeker het gesprek met de inwoners weer aan. "Eerst wachten we het besluit van de raad af. Ik hoop daarna deze zomer met het dorp in overleg te gaan om te kijken wat de wensen zijn en die waar mogelijk in het plan in te passen."

Het Bestuur van Initiatiefgroep Binnenstebuiten gaat de brief zorgvuldig bestuderen. 'De tekst is niet altijd eenduidig en voor een nadere reactie moeten we die eerst met elkaar bespreken.'