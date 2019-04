Nieuw en veel groter pand voor TTA en Eurogroep in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • TTA en Eurogroep krijgen een nieuw en veel ruimer onderkomen in Bleskensgraaf. Langs de Wervenkampweg en de Melkweg verrijst een ruim drie keer zo groot bedrijfspand.

Het nieuwe thuis van TTA en Eurogroep, al jarenlang gevestigd op het bedrijventerrein in Bleskensgraaf, bestaat uit een kantoor van drie lagen van ongeveer 2500 vierkante meter en een bedrijfshal van 12.000 vierkante meter. De entree is ontworpen met een groot atrium.

Op het dak van de eerste verdieping bevindt zich het dakterras met vrij uitzicht over het polderlandschap. In het hoofdkantoor is tevens een binnentuin ontworpen. De planning is om in het eerste kwartaal van 2021 het pand op te leveren. "Tijdens een inloopavond hebben wij de omwonenden inmiddels van onze plannen op de hoogte gebracht", vertelt CEO Jan Bakker. "Er volgt binnenkort nog een bijeenkomst voor andere geïnteresseerden."

Aanleiding voor de nieuwbouwplannen is de groei die de twee ondernemingen, gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van machines voor de tuinbouw, logistiek en de solarbranche, doormaken. "Al onze activiteiten zitten in de lift. Daarnaast werken we nu op diverse locaties en dat is verre van ideaal. Door alles onder één dak te brengen kunnen de bedrijven elkaar nog verder versterken en ruimte geven aan onze bedrijfsactiviteiten én onze medewerkers. Want ook het aantal personeelsleden zit door de groei in de lift."

Bewuste keuze

Het pand komt op het terrein dat grenst aan de kruising van de Wervenkampweg en de Melkweg, aan de noordkant ervan. Het was een bewuste keuze om in Bleskensgraaf te blijven. Jan Bakker: "Dat klopt. Veel van onze medewerkers komen uit Bleskensgraaf en andere plaatsen uit de omgeving. Daar halen we ook graag vakkrachten vandaan. Het was dus voor ons van groot belang om hier te kunnen blijven."

Onduidelijk is wat er met huidige pand van TTA en Eurogroep op het Bleskensgraafse bedrijventerrein gaat gebeuren. "Daar zijn we zelf nog niet over uit. We overwegen nog wat we ermee gaan doen."