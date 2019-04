Jasper Eeuwijk verzint een actie voor Welkoop Giessenburg

GIESSENBURG • Jasper Eeuwijk, eerstejaars student Verkoopspecialist op het Da Vinci College in Gorinchem, heeft een mooie actie verzonnen voor Welkoop Giessenburg.

Jasper loopt stage bij Welkoop in Giessenburg. Adriaan Ritmeester is sinds een jaar eigenaar van dit bedrijf. Hij timmert behoorlijk aan de weg en zoekt steeds nieuwe activiteiten om klanten te trekken. Zaterdag 20 april pakt hij groots uit: een feestelijke dag met veel bedrijvigheid voor jong en oud. Het bezoeken van het nieuwe dierenverblijf is één van de attracties. De vraag aan Jasper was om een leuke actie te verzinnen, zodat Giessenburgers kennis komen maken met het nieuwe dierenverblijf.

Jasper vertelt: "Ik loop sinds november stage bij Welkoop in het kader van mijn opleiding. Behalve dat ik heel veel praktijkervaring opdoe, moet ik ook werken aan schoolopdrachten. B.v. voor het vak presentatie en promotie moet ik een pr-campagne opzetten. Dus de vraag van Welkoop kwam goed van pas, want nu kon ik de theorie van school meteen in praktijk brengen en dat is wel zo leuk!"

Adriaan legt uit dat de actie van Jasper een onderdeel is van een hele activiteiten-dag bij Welkoop: "Er worden onder andere schapen geschoren, er is een springkussen en kinderen kunnen ponyrijden. Jasper heeft een actie met een kleurplaat bedacht en een wedstrijd om namen te verzinnen voor drie jonge konijnen in het nieuwe dierenverblijf. De winnaars winnen kaartjes voor Avonturenboerderij Molenwaard."

Adriaan en Jasper hopen op veel bezoekers, mooie kleurplaten en originele namen voor de konijnen. Aan het enthousiasme van beide heren ligt het in ieder geval niet; ze stralen gastvrijheid, betrokkenheid en ook een beetje trots uit!

Kijk voor meer informatie over 20 april Welkoop op: https://www.facebook.com/search/str/welkoop+giessenburg/links-keyword/articles-links?epa=SEE_MORE