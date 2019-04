OVM: 'Kies voor gelijkheid in de kernen'

MEERKERK • De Ondernemers Vereniging Meerkerk (OVM) roept het college van B&W en de gemeenteraad van Vijfheerenlanden op om bij de winkelopenstelling te kiezen voor gelijke regels in alle kernen van de gemeente. Volgens de OVM dreigt er anders binnen Vijfheerenlanden rechtsongelijkheid te ontstaan.

Dat schrijft de OVM – dat de belangen vertegenwoordigt van ondernemers in Meerkerk, Nieuwland en Leerbroek - in een brief aan B&W en de raadsleden. De ondernemersvereniging reageert hiermee op de uitslagen van de enquête over de winkelopenstelling op zondag die onlangs werd gehouden.

Tegen openstelling

In de drie kernen waar de OVM haar leden heeft, koos de (overgrote) meerderheid van de kiezers tegen openstelling van winkels op zondag, net als in Ameide, Hei- en Boeicop, Schoonrewoerd en Tienhoven aan de Lek, terwijl in Kedichem de winkels 's zondags dicht blijven omdat de opkomstdrempel net niet werd gehaald.

In alle andere kernen – dus ook in Lexmond en onder meer Leerdam en Vianen – koos een meerderheid wél voor de invoering van koopzondagen.

Respecteren

En daar wringt voor de OVM de schoen. De vereniging kiest niet voor of tegen de koopzondag. "Onze leden komen uit meerdere gezindten en er zijn zowel voor- als tegenstanders van de zondagopening. Wij willen voorop stellen dat wij ieders overtuiging respecteren."

Maar het OVM benadrukt dat men wel staat voor behoud van het ondernemerschap in Meerkerk, Nieuwland en Leerbroek. "En dat komt volgens ons in het gedrang door de enquête die u heeft uitgeschreven als basis voor uw besluitvorming."

Gelijke kansen

De OVM wijst college en raad erop dat een voorwaarde om goed te kunnen ondernemen is dat iedereen gelijke kansen heeft. "De rechtsongelijkheid die nu dreigt binnen onze gemeente kan ons inziens niet het beleid zijn op basis waarvan de gemeente de fusie heeft voorzien."

"Daarom vragen wij u met klem om de juiste keuze te maken voor gelijkheid in al onze kernen binnen Vijfheerenlanden. Waarmee ieder lid, iedere ondernemer voor zich en hun klanten, zelf hun keuze kunnen maken op basis van ieders overtuiging."

Direct na het bekend worden van de uitslag van de enquête lieten Meerkerkse ondernemers soortgelijke geluiden horen.

Agenda

De komende periode buigt de plaatselijke politiek zich over de winkelopenstelling op zondag. Eerder deze week stond het onderwerp op de agenda van B&W, donderdag 28 mei wordt het in de commissie economie besproken, waarna de raad op 13 juni de nieuwe verordening vaststelt.