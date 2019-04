Vliegende start voor Marjolein van Till

• De weegschaal van haar oma heeft een plek in De Bakplaats. De toonbank was ooit van haar opa. (Foto: Anne Marie Hoekstra)

AMEIDE • Haar droom waarmaken, dat is wat Marjolein van Till uit Ameide doet in De Bakplaats. 'Ik kan soms nog niet geloven dat het gelukt is', vertelt ze. Maar het is wel buffelen, blijkt uit haar verhaal.

Sinds zaterdag 13 april is de oud-deelneemster van Heel Holland Bakt officieel open. 'Proefdraaien' deed ze vanaf januari. En de toeloop was meteen boven verwachting. Al vanaf de eerste week maakte ze overuren in haar bakkerij. Ze moest op zoek naar personeel.

Koud

De opening was feestelijk, maar als gevolg van een stevige noordoosten wind wel guur. "Ik had een leuk verhaal bedacht, maar het was zo koud dat ik alleen nog maar dacht: afronden, afronden. We moesten de partytent vasthouden om te voorkomen dat hij zou wegwaaien."

Ouders

Zonder haar ouders had Marjolein het niet gered. "Mijn vader heeft alles verbouwd, dit was een kale ruimte. Hij heeft ook het ontwerp gemaakt en de kast voor de ovens ontworpen. Alles in avonduren en op zaterdagen. Sinds oktober vorig jaar zijn we volop aan het klussen geweest. Toen we op 19 januari open gingen, was het nog zeker niet af. Nog steeds zijn er klusjes."

"Ook mijn moeder heeft ontzettend veel hulp geboden en dat doet ze nog steeds. Bijna elk uurtje dat ze vrij heeft, is ze hier. Het is stiekem ook een beetje haar droom. Ze is ook handig geworden in het taarten maken en zet betere cappuccino's dan ik. Het was meteen zoveel drukker dan ik verwacht had, ik kon het in mijn eentje niet aan."

Workshops

Meer mensen waren belangrijk. "Mijn schoonvader Jaap Lievisse Adriaanse hielp onder andere met het maken van prijsafspraken en het regelen van personeel. Elke donderdag helpt hij met bedienen. Ook ondernemer René Middag van Koffie in de Bakkerij uit Leerdam heeft me heel erg geholpen. Na Heel Holland Bakt vroeg hij me om workshops te komen geven in zijn zaak in Leerdam. Dat doe ik nog steeds."

"Overigens ga ik in De Bakplaats ook workshops geven." Tijdens het interview bezorgt slager Muilwijk honderd worstjes. Marjolein doet meteen een volgende bestelling en vertelt: "Ik moet vandaag honderd worstenbroodjes maken. En een flink aantal taarten."

Winacties

De Bakplaats houdt tot en met zaterdag 20 april diverse winacties. Meer informatie daarover is te vinden op social media. "Klanten kunnen onder andere een high tea en koekjes winnen."

Meer informatie: http://www.watbaktmarjolein.nl