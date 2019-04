Veel interesse voor informatiemarkt over energiebesparing in Hoornaar

HOORNAAR • De werkgroep Duurzaam Hoornaar organiseerde op donderdag 11 april in samenwerking met het Dorpsberaad Hoogblokland, de werkgroep Noordeloos Duurzaam en de gemeente Molenlanden speciaal voor de inwoners van Hoornaar, Hoogblokland en Noordeloos een Informatiebijeenkomst over energiebesparing en aardgasvrij wonen.

In totaal bezochten 150 bewoners de informatiemarkt en lieten zich over allerlei onderwerpen informeren. Uitleg en demonstraties werden gegeven over verschillende maatregelen. Het Regionaal Energieloket presenteerde de resultaten van een aantal woningopnames waarvan de bewoners de adviesrapporten gratis konden opvragen en waarbij ze konden deelnemen aan een collectieve inkoopactie. Veel bewoners hebben zich inmiddels voor de actie aangemeld.

Wethouder Teunis Jacob Slob opende het avondprogramma. Hij gaf aan waar de gemeente zoal mee bezig is op het gebied van Duurzaamheid en dat hij zeer positief is over de duurzaamheidsinitiatieven die vanuit de verschillende dorpskernen door bewoners zelf worden genomen.

Tonny van Doorn presenteerde daarna de werkgroep Duurzaam Hoornaar en gaf een korte uitleg over een aantal initiatieven waar de werkgroep momenteel mee bezig is, zoals het onderzoeken om samen stroom op te wekken en de opzet van een Tiny Forest.

De avond stond verder in het teken van de uitkomsten van energiescans die zijn uitgevoerd voor verschillende type woningen in de drie dorpen door het Regionaal Energieloket. Er werd aangegeven welke maatregelen van toepassing zijn en wat hiervoor de kosten zijn. En dat je niet direct met hele grote stappen hoeft te beginnen, maar dat ook kleine aanpassingen tot eerste besparingen kunnen leiden, werd positief ontvangen. Bewoners konden vervolgens de gratis energiescans opvragen en meedoen aan een groepsaankoop met korting voor bodem, vloer- en spouwmuurisolatie en voor zonnepanelen.

De inkoopactie loopt nog tot 11 mei. Inwoners van Hoornaar, Hoogblokland of Noordeloos die de gratis energiescan willen ontvangen en mee willen doen met de kortingsactie, kunnen zich aanmelden via go.regionaalenergieloket.nl/molenlanden (zonder www) en klik op de knop 'Ontvang de gratis Energiescans'. Meer informatie over de bijeenkomst en deelnemers is te vinden op www.duurzaamhoornaar.nl.