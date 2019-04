Stefanie Verrijp uit Giessenburg wint ondernemersprijs Hoeksche Pluim

GIESSENBURG • Stefanie Verrijp uit Giessenburg won met haar bedrijf, Kinderopvang Kivido, dinsdagavond de ondernemersprijs de Hoeksche Pluim.

Tijdens het Ondernemersgala Hoeksche Waard 2019 op partyschip De Marlina werd gisteravond de Hoeksche Pluim (ondernemersprijs) uitgereikt aan de Giessenburgse onderneemster. Het Ondernemersgala Hoeksche waard is een initiatief van de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW), Startersnetwerk Hoeksche Waard, Regionale Detailhandelsraad Hoeksche Waard en De Maatschappij voor Handel en Nijverheid.

'Hoeksche Pluim winnaar Kivido is in alle opzichten een strak en goed gerunde onderneming', stellen de organisatoren op de eigen website. 'Het ondernemerschap in combinatie met de prachtige maatschappelijke invulling in de Hoeksche Waard, maakte dat de jury het bedrijf hoog beloonde op durf, innovatie en klantenbinding.

Onderneemster Stefanie Verrijp zelf is heel blij met de award: "Het is zo bijzonder dat iemand ziet wat je doet en dat waardeert. Dat is een erkenning voor ons vak."