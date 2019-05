In de hilarische komedie The Hustle volgen we twee vrouwelijke oplichters gespeeld door Anne Hathaway en Rebel Wilson die elkaar per toeval ontmoeten.

De twee vrouwen zijn totaal verschillend. De elegante Josephine (Anne Hathaway) leert de nog amateuristische Penny (Rebel Wilson) de kneepjes van het oplichtersvak. Samen besluiten ze om de foute mannen die hen hebben belazerd te grazen te nemen.

The Hustle draait vanaf 16 mei in de bioscoop.

Om kaarten te winnen kunt u tot 9 mei bellen met 0909-5010581 (€ 0,45 pg + gebruikelijke belkosten) en toets 1.