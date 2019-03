Dorpsboerderij moet school Giessen-Oudekerk versterken

GIESSEN-OUDEKERK • Dorpsschool in Actie heeft op zaterdag 23 maart de officiële opening verricht van de dorpsboerderij. Leerlingen van basisschool Giessen-Oudekerk verzorgen de dieren, vrijwilligers uit het dorp helpen een handje.

Wethouder Bram Visser verrichtte de openingshandeling. Go Kidss! verzorgde een speurtocht en spelletjes op de boerderij. Dorpsschool in Actie benutte de opening om extra vrienden te werven voor de Stichting Vrienden van de Dorpsboerderij, die het initiatief financieel steunen.

Meer dieren

Op de boerderij wonen vijf kippen, drie konijnen en een cavia. De initiatiefnemers willen er in de toekomst meer dieren huisvesten. Jaco de Bruin, voorzitter van Dorpsschool in Actie: "Het terrein is ongeveer 100 vierkante meter groot, dus voor bijvoorbeeld een geitje is het stuk grond te klein."

Actieplan

De kinderen van de school zijn enthousiast over de komst van de dieren. In het dorp verkopen ze de eieren van de kippen, net als de groenten van hun schoolmoestuin. In de toekomst komen er mogelijk ook jonge dieren. De Bruin: "Het zou leuk zijn om de kip eieren te laten uitbroeden en om een konijn jonkies te laten krijgen."

De tuin en de dorpsboerderij zijn ideeën die deel uitmaken van het actieplan dat twee jaar geleden door Dorpsschool in Actie werd opgesteld voor het redden van de school. De daling van het leerlingenaantal maakte het voortbestaan lastig. Momenteel telt de school 32 leerlingen.

Contact met natuur

De Bruin verwacht dat de nieuwe initiatieven zullen bijdragen aan populariteit van de school. "Ouders vinden het steeds belangrijker dat kinderen in contact komen met de natuur. Ik heb liever dat mijn kind onder de bagger thuiskomt dan dat hij de hele dag binnen zit met een computerspel."

Het lijkt erop dat de aanpak werkt. "Ouders uit het dorp met kinderen onder de vier geven nu aan: onze kinderen gaan straks hier naar school. Op dit moment wonen er in het Giessen-Oudekerk 75 kinderen tussen de vier en de elf jaar."

Betrokkenheid

De betrokkenheid in het dorp is groot. "Hokken en dieren zijn spontaan aangeboden. Na een oproep voor vrijwilligers die wilden helpen bij de aanleg van de dorpsboerderij, kwamen er dertig mensen. En ik zie regelmatig ouders en grootouders met kinderen die bij de dieren komen kijken. In weekeinden en vakanties zorgen vrijwilligers voor de beesten."

Toekomst

Leerkrachten benutten de schoolmoestuin en dorpsboerderij bij het vormgeven van hun lessen. Momenteel is een haalbaarheidsonderzoek gaande voor nieuwbouw van de school en kleinschalige woningbouw. Dit betekent dat de dorpsboerderij in de toekomst verplaatst moet worden. "We hebben plannen om de boerderij dan te vergroten, bijvoorbeeld door het speelterreintje te verplaatsen."