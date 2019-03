Nieuwe single van Denise van Boxtel uit Schelluinen

SCHELLUINEN • Denise van Boxtel (11) uit Schelluinen brengt komende week haar nieuwe single uit.

Vanaf vrijdag 29 maart is de nieuwe single uit, getiteld 'Als je verliefd op een jongen bent', te bekijken op YouTube en te downloaden op Spotify en Deezer. De clip is opgenomen in de stad Gorinchem.

Denise heeft sinds het uitkomen van haar eerste single in december inmiddels een paar keer opgetreden en vindt dat ontzettend leuk om te doen. Ze is van plan om lekker door te blijven zingen en nog veel van zich te laten horen.

Ze hoopt dat iedereen net zo enthousiast is over haar nieuwe clip als zijzelf. Zondag 14 april treedt ze op met diverse artiesten bij Hollands Welvaren. Vanaf 14.00 is iedereen welkom bij café Vijverzicht in Tulderheyde in België.

Voor meer informatie of boekingen kan contact opgenomen worden met MicKim Music in Zevenbergschen Hoek via 016-8234330.