Eerste open training sv Meerkerk groot succes

MEERKERK • De eerste van drie open trainingen bij voetbalvereniging SV Meerkerk was een groot succes.

In grote getale kwamen de beginnende voetballers hun talenten laten zien. Onder bezielende leiding van Wim de Jong en zijn assistenten was het een waar feest. Good Old Cor Bot was er om de kinderen te voorzien van een drankje. De twee volgende trainingen staan gepland voor 17 april en 15 mei.