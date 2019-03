Vaccinaties voor jongeren tegen meningokokken

REGIO • Om verdere toename van meningokokken te voorkomen, heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een extra vaccinatie ingevoerd. Jongeren worden in april, mei en juni opgeroepen om zich te laten vaccineren om een uitbraak van meningokokken tegen te gaan.

Er is sinds 2015 een toename van het aantal mensen dat ziek wordt van meningokokken. De kans om meningokokken op te lopen is momenteel gelukkig overigens nog klein.

Meningokokkenziekte is de verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Het is een besmettelijke bacterie die zich via hoesten, niezen en zoenen makkelijk kan verspreiden. Deze bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken zoals bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. Dit zijn ernstige ziekten waar je de rest van je leven klachten aan kunt overhouden. Het kan zelfs dodelijk zijn.

Bescherming

RIVM is gestart met een vaccinatie om jongeren te beschermen tegen de typen A, C, W en Y van meningokokken. Met deze prik kan besmetting voorkomen worden. Je beschermt niet alleen jezelf met een vaccinatie. Door een grote groep te vaccineren, komt een ziekte minder voor en wordt iedereen beschermd tegen deze ziekte. Rivas Zorggroep verzorgt in april, mei en juni de vaccinaties tegen meningokokken.

Jongeren die geboren zijn in 2001, 2002 of in de periode 1 januari tot en met 30 april 2004 ontvangen een oproep van RIVM om zich in april te laten vaccineren. Jongeren die geboren zijn in de periode 1 mei tot en met 31 december 2004 hebben zich in het najaar van 2018 kunnen laten vaccineren. In mei en juni van dit jaar worden jongeren die geboren zijn in 2003 of 2005 opgeroepen om zich te laten inenten. Door een grote groep jongeren te vaccineren, verwacht RIVM een besmetting op grote schaal te voorkomen.

Voor meer informatie: vaccinaties@rivas.nl of 0900-8440. Zie ook www.rivas.nl/vaccinaties.