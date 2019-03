GroenLinks grootste partij in provincie Utrecht - ook forse winst voor Forum voor Democratie

UTRECHT • In de provincie Utrecht behalen GroenLinks en VVD beide acht zetels. Nieuwkomer Forum voor Democratie (FvD) is met zes zetels de derde partij geworden. Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen. Na het tellen van de stemmen van alle 26 gemeenten, is GroenLinks de grootste partij. Er stemden 96.109 mensen op deze partij en 92.277 stemmen gingen naar de VVD.

Alle zittende partijen blijven zitting houden in Provinciale Staten van Utrecht. Het politieke landschap wijzigt echter wel met de komst van FvD (6 zetels) en DENK (1 zetel). Voor het overige zijn de zetels als volgt verdeeld: D66 en CDA 5 zetels, PvdA en ChristenUnie 4 zetels, PVV, SP en Partij voor de Dieren behalen 2 zetels, SGP en 50PLUS 1 zetel. U26 GEMEENTEN komt niet in de Staten. Alle voorlopige uitslagen zijn per gemeente en voor de hele provincie te vinden op deze website.

Opkomst in Utrecht hoger dan 2015

Van de 1.002.885 kiesgerechtigde inwoners van Utrecht gaf 60,4 procent gehoor aan de oproep om te gaan stemmen. Dit aantal is 7,8 procent hoger dan in 2015.

Duiding voorlopige uitslag

Op vrijdag 22 maart om 14.00 uur reageren de politieke partijen op deze voorlopige uitslag tijdens een duidingsbijeenkomst in het Provinciehuis. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder meer besproken wat de partijen van de uitslag vinden en wat dit betekent voor het vormen van een nieuw dagelijks bestuur van de provincie Utrecht met bijbehorend programma. De openbare bijeenkomst is live te volgen via deze link.

Uitslag nog niet definitief

Op maandag 25 maart om 10:00 uur 's ochtends maakt Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van het centraal stembureau, de definitieve en daarmee officiële uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, bekend in het Provinciehuis. Deze bijeenkomst wordt ook live gestreamd via deze link.