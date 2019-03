Brand bij IHC Kinderdijk snel onder controle

KINDERDIJK • De brandweer heeft donderdagochtend 21 maart een brand bij scheepsbouwer IHC in Kinderdijk snel onder controle gekregen.

Op een arm van een snijkopzuiger in aanbouw raakte een stuk plastic in brand. De brandweer van Nieuw-Lekkerland werd even na 10.30 uur opgeroepen. Ter plaatse bleek er op de cutterzuigerarm (op een ponton) een stuk plastic, dat om een machine had gezeten, tijdens werkzaamheden was gaan smeulen en branden.

Bij aankomst van de brandweer was het vuur al gedoofd. De brandweerlieden hebben een nacontrole gedaan en konden vrij snel daarna weer terug naar de kazerne.