SGP grootste in Molenlanden, Forum voor Democratie vierde

MOLENLANDEN • De verkiezingen voor de Provinciale Staten is in Molenlanden gewonnen door de SGP.

Van de 22.214 uitgebrachte stemmen, waren er 4006 voor de Staatkundig Gereformeerden. De ChristenUnie werd tweede in Molenlanden met 3918 stemmen, gevolgd door CDA (3037 stemmen) en Forum voor Democratie (2787 stemmen). Vlak daarachter werd de VVD vijfde met 2757 stemmen. De PvdA behaalde 1179 stemmen in Molenlanden en de PVV 1164 stemmen.

Het opkomstpercentage in Molenlanden was 67,19 procent. In heel Nederland was het opkomstpercentage 56.

De uitslag stemde met name ChristenUnie tevreden. De partij won ruim 900 stemmen ten opzichte van de vorige verkiezingen voor de Provinciale Staten. Daarmee was de partij een van de winnaars, naar Forum voor Democratie en GroenLinks in Molenlanden.