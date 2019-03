Commissaris en burgemeester bij eerste keer stemmen van Merel uit Lexmond

LEXMOND • Commissaris van de Koning Hans Oosters en burgemeester Jan Pieter Lokker van Vijfheerenlanden hebben woensdagochtend 20 maart een bezoek aan Lexmond gebracht, om erbij te zijn toen Merel Uittenbogaard uit het dorp haar eerste stem ging uitbrengen.

De ontmoeting en de eerste keer stemmen van Merel vond plaats in de Prinses Wilhelminaschool aan de Gregoriuslaan in Lexmond. Vandaag kan er gestemd worden voor de Provinciale Staten en het Waterschap. In Vijfheerenlanden kan vanaf vandaag bovendien de enquête over de koopzondag ingevuld worden.

Na afloop van het stemmen hebben burgemeester Lokker en Commissaris van de Koning het condoleanceregister ondertekend uit respect en medeleven met de familie en vrienden van de slachtoffers van het schietincident in Utrecht.