Provinciaal kampioenschap veebeoordelen in Streefkerk

STREEFKERK • Het provinciale kampioenschap veebeoordelen in teamverband vindt dit jaar op zaterdag 23 maart plaats in Streefkerk.

Op het bedrijf van familie Reijm aan de Middenpolderweg gaan rundveebeoordelaars uit de hele provincie in groepjes van vier met elkaar de strijd aan. Bij het veebeoordelen in teamverband, het zogenoemde Champions League veebeoordelen, bezien deelnemers in totaal 15 koeien op uiterlijke kenmerken als de uiervorm, kwaliteit van het beenwerk en de lichaamsbouw van de koe. De beoordeling van de deelnemers wordt vergeleken met die van een jury en de beste deelnemers moeten ook hun beoordeling mondeling toelichten.

Deze zogenoemde Champions League veebeoordelen waarbij vier personen vanuit eenzelfde veeteeltstudieclub de koeien beoordelen is bedacht in Zuid-Holland. Uiteindelijk is het veebeoordelen in teamverband uitgegroeid tot een landelijke activiteit.

Gedurende het winterseizoen organiseren veel veeteeltstudieclubs eerst een onderlinge wedstrijd om te bepalen wie de beste veebeoordelaars van dat moment zijn. De vier beste vormen het team dat deelneemt aan de provinciale. Alleen het team dat als beste van de provincie scoort, mag deelnemen aan de landelijke wedstrijd in Drenthe. Binnen de provincie Zuid-Holland nemen jaarlijks zo'n tien teams van vier veebeoordelaars deel aan de wedstrijd.

Het provinciale kampioenschap veebeoordelen wordt georganiseerd door de Federatie Veeteeltstudieclubs Zuid-Holland (FVZH) die ook de provinciale winterkeuring voor koeien organiseert in Noordeloos. De FVZH nodigt bezoekers uit om zaterdag 23 maart een kijkje te komen nemen. De wedstrijd begint om 10.00 uur. Net na het middaguur begint de finale en de mondelinge toelichtingen. Er is ruim catering aanwezig voor een hapje en een drankje.