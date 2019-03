Qbuzz brengt verbeteringen aan in dienstregeling

ALBLASSERWAARD • Eind maart brengt Qbuzz enkele belangrijke verbeteringen aan in de dienstregeling.

Zo wordt lijn 316 tussen Dordrecht en Kinderdijk weer verlengd tot Nieuw-Lekkerland en komt er een tussenrit van lijn 74 tussen Groot-Ammers en Schoonhovenseveer. Het bedrijventerrein van Alblasserdam wordt beter bereikbaar door lijn 491 voortaan te laten stoppen bij halte Hoogendijk.

De verbeteringen zijn ingegeven door de niet vlekkeloos verlopen start van de nieuwe dienstregeling op 9 december 2018. Ook de aanpassingen die Qbuzz op verzoek van de provincie inmiddels heeft doorgevoerd, hebben op onderdelen nog niet geleid tot de gewenste verbeteringen.

Omdat er op een aantal lijnen met herkomst en bestemming Utrecht Centraal Station en/of Rotterdam vooral in de spits nog steeds sprake is van een onbetrouwbare dienstuitvoering en er nog steeds ICT problemen zijn, heeft de provincie Qbuzz gevraagd om aanvullende maatregelen te nemen.

Verbeteringen

In de Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem voert Qbuzz verschillende wijzigingen door in de dienstregeling, die de betrouwbaarheid van de dienstuitvoering verbeteren. Zij doen dit met een netwerkwijziging in Dordrecht, verbeterde rijtijden en verschillende verbeteringen in de dienstregeling. Daarnaast wordt er gewerkt aan de ICT-problemen, aan de verbetering van de OV-chipkaartapparatuur, wifi en reisinformatie in de voertuigen.

Lijn 316 (Dordrecht CS - Kinderdijk) was sinds januari 2019 ingekort tot Alblasserdam. Deze verbinding wordt weer hersteld. Zolang de keervoorziening bij Kinderdijk nog niet gerealiseerd is zal deze lijn doorrijden naar Nieuw-Lekkerland.

In het weekeinde reed snelBuzz 316 al twee keer per uur naar Molendijk. Vanaf 31 maart is dit ook doordeweeks in de daluren overdag weer twee keer per uur.

Lekdijk

Om reizigers die 's ochtends vanuit Groot-Ammers richting Utrecht reizen een aansluiting te bieden op streekBuzz 90 naar Utrecht voegt Qbuzz een tussenrit in van lijn 74 tussen Groot-Ammers en Schoonhovenseveer. Deze vertrekt om 06:48 uur uit Groot Ammers (Fortuynplein), is om 06:55 uur bij de halte Schoonhovenseveer en rijdt vanaf daar direct verder als lijn 90 naar Utrecht met een voor scholieren en forensen aantrekkelijke aankomsttijd van circa 08:00 uur. Door het toevoegen van deze rit ontstaat een halfuur dienst tussen Groot-Ammers en Utrecht.

Halte Hoogendijk

R-net lijn 491 stopt voortaan ook bij de halte Alblasserdam Hoogendijk. Het bedrijventerrein wordt beter bereikbaar én de overstap van R-net 491 op snelBuzz 316 naar Alblasserdam wordt beter.

Dit voorkomt voor reizigers tussen Zuidplein en Alblasserdam Noordoost een overstap die de reisafstand onnodig langer maakt. Ook voor reizigers tussen Ridderkerk en Hoogendijk wordt de reis eenvoudiger omdat zij niet langer tweemaal moeten overstappen.

Rijtijden en dienstregelingen

Verschillende zaken waaronder files, werkzaamheden en de gestegen verkeersdrukte veroorzaken bij verschillende buslijnen vertragingen en uitval. Op sommige momenten van de dag bleek de dienstregeling te krap.

Door rijtijden aan te passen op de lijnen 90, 388, 488 en 489 wordt de dienstregeling betrouwbaarder. Kleine wijzigingen in de dienstregeling zorgen er verder voor dat aansluitingen beter werken.

Daarnaast voert Qbuzz ook kleinschalige rijtijdverbeteringen door op lijn 4 binnen Papendrecht, op lijn 316 in de spits en op de route van lijn 387. Hiermee bieden ze de reizigers een betrouwbaardere dienstregeling met voor de chauffeurs beter uitvoerbare rijtijden.

Om de aansluitingen met bovenvermelde lijnen te behouden komen er ook kleine verschuivingen in de dienstregeling van de lijnen 78, 192 en 392.

Dordtse Kil

De indeling van het lijnennet rondom Dordtse Kil I+II+III heeft niet de gewenste resultaten opgeleverd. Aanpassingen in de lijnvoering van stadsBuzzlijnen 4, 8, 9, en 10 zorgen voor een betere bediening van de bedrijventerreinen in Dordrecht-West met een betrouwbare dienstuitvoering:

StadsBuzz 4 rijdt in de spits niet meer tussen Laan van Europa en Dordtse Kil III. deze lijn wordt betrouwbaarder voor reizigers van/naar Staart, Wielwijk en Papendrecht, omdat de StadsBuzz niet meer langs de filegevoelige kruising N3/A16 hoeft.

StadsBuzz 10 rijdt alleen tussen P+R Weeskinderendijk, Centraal Station en de binnenstad. Dit zorgt voor een betere ontsluiting van het centrum. Lijn 10 rijdt niet meer door naar Dordtse Kil.

StadsBuzz 8 rijdt voortaan door naar Dordtse Kil III. Lijn 8 rijdt via een al bestaande busbaan en heeft niet als lijn 4 last van de drukte op het kruispunt A16/N3. Het aantal ritten op lijn 8 wordt uitgebreid om Kil III tijdens de brede spits te bedienen én vanwege een aangekondigde toename van het aantal werknemers van de sociale werkvoorzieningen te Kil II wordt er in de ochtend- en middagspits een extra rit gereden voor een nieuwe groep werknemers bij Drechtwerk. Ook de overige bedrijventerreinen profiteren van deze uitbreiding.

StadsBuzz 9 is nieuw bij Qbuzz en neemt de ritten over die nu als lijn 10 rijden naar Dordtse Kil en Krabbepolder. De betrouwbaarheid op beide lijnen neemt hierdoor toe.

De wijzigingen zijn voor reizigers per 31 maart zichtbaar in de reisplanners van Qbuzz: www.qbuzz.nl/dmg en van 9292: www.9292.nl.

De provincie blijft in de gaten houden of de aanpassingen het gewenste effect sorteren en zal Qbuzz erop aanspreken waar dit onvoldoende het geval is.