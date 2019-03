Plastic Guerrilla in actie tijdens Opschoondag

REGIO • De Alblasserwaardse Plastic Guerrilla (DPG) gaat deze maand zwerfvuil te lijf in Sliedrecht, tijdens Nationale Opschoondag op zaterdag 23 maart.

DPG is een initiatief van mensen uit onder andere Meerkerk en Noordeloos die iets willen doen tegen afval in onder andere wegbermen, plantsoenen en natuurgebieden. Sinds de start begin vorig jaar voerden zij samen met andere vrijwilligers al diverse acties uit in onder andere Hardinxveld-Giessendam, Lexmond, Meerkerk en Gorinchem.

Zonder aanmelding

De start van de actie in Sliedrecht is om 10.00 uur. DPG hoopt dat veel vrijwilligers komen meedoen. Aanmelden is niet nodig. Het opruimen begint aan de Thorbeckelaan, parkeren kan bij de korfbalclub tegenover het Feitsmapark. Het einde van de actie is om 12.00 uur. DPG zorgt voor gereedschap, vuilniszakken en drinken. Het is raadzaam zelf handschoenen mee te brengen.

Voor meer informatie: https://www.plasticguerrilla.nl/