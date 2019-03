Golfdag Alpe d' HuZes teams in Noordeloos voor KWF

NOORDELOOS • De twee teams uit Noordeloos en de twee teams uit Groot-Ammers die meedoen aan Alpe d' HuZes hebben de handen ineen geslagen en organiseren op zaterdag 16 maart een golfdag.

"Er is van alles te doen op het gebied van golf, maar er is nog veel meer", belooft Ton den Hartog van team Groot-Ammers. "Het wordt een groot familiegebeuren met activiteiten voor jong en oud." De dag duurt van 09.00 tot 18.00 uur.

Zowel beginnende of gevorderde golfers kunnen een clinic volgen of een gezellige wedstrijd spelen. Iets lekkers eten, koffie drinken of gewoon komen kijken is ook mogelijk. Tevens is er een verloting en een belevenissenveiling (van 12.30 - 13.30 uur) met prachtige prijzen.

Bij de wedstrijd is een bijzondere prijzen te winnen. Wie een hole in one scoort op hole 7 wint een Toyota Aygo. Er wordt gespeeld volgens spelvorm Texas Scramble en het inschrijfgeld bedraagt 200 euro per flight. De opbrengst hiervan is geheel voor Alpe d' HuZes. Wedstrijden en clinics starten om 10.00, 14.00 en eventueel om 15.30 uur.

Voor meer informatie of inschrijving: golf-club@golfbaannoordeloos.nl. De clinic is toegankelijk voor iedereen die eens wil golfen. Er is geen golfervaring of materiaal vereist. Er wordt uitleg gegeven. Het inschrijfgeld mogen deelnemers zelf bepalen. Het volledige bedrag hiervan gaat ook naar KWF Kankerbestrijding. Ook hiervoor wordt gevraagd om vooraf in te schrijven via bovengenoemd mailadres. De clinics starten om 10.00 uur, 14.00 en eventueel om 15.30 uur.