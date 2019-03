Klokradio nu ook in oost-Alblasserwaard in de ether

MOLENLANDEN • Het heeft meer dan een jaar geduurd, maar eindelijk bereikt het ethersignaal van Klokradio nu ook het oosten van de Alblasserwaard. De inwoners van voormalig Giessenlanden kunnen hun eigen lokale omroep nu via 92.1 FM ontvangen.

Klokradio werd eind 2017 tot de lokale omroep van de nieuwe gemeente Molenlanden aangewezen. In de aanloop naar de nieuwe fusiegemeente Molenlanden werd direct geconstateerd dat het ethersignaal van Klokradio niet het gehele gebied van Giessenlanden bestrijkt. Klokradio vroeg daarom aan het Agentschap Telecom om een etherfrequentie voor het grotere werkgebied.

Het doorgeven van het Klokradio-geluid in Giessenlanden via de kabelnetwerken van Ziggo, Solcon en KPN werd al snel rond de jaarwisseling 2018 gerealiseerd. Maar het verkrijgen van voldoende etherbereik is veel moeizamer. De doorlooptijd van deze aanvraag duurde een jaar. De afstanden in de Alblasserwaard zijn groot, dus heeft de zender een hoog vermogen nodig om overal te worden ontvangen. Het gaat om maar liefst 200 Watt, terwijl lokale omroepen het normaal met 40 Watt moeten stellen. Dit vergde veel puzzelwerk, want het signaal mag andere stations niet storen. Vandaar dat er zelfs ook voorafgaande toestemming nodig was van de buurlanden tot aan Engeland en Luxemburg toe.

Uiteindelijk was het zover en kon de nieuwe antenne in de mast worden geplaatst. Met de frequentie 92.1 FM bestrijkt Klokradio nu het oosten van de Alblasserwaard. Dus naast de bekende 107.0 FM voor het midden en de 97.3 FM voor het westen van de Alblasserwaard. Maar liefst drie frequenties, echter rijdend met de auto door de Alblasserwaard zorgt het RDS-systeem voor een ongemerkte overgang.

Hiermee kan Klokradio eindelijk haar ambitie gaan waarmaken om de lokale omroep voor geheel Molenlanden te worden. Vanuit de centrale studio te Nieuw-Lekkerland worden programma's gemaakt voor alle kernen van Alblasserdam en Molenlanden. Verder streeft Klokradio er naar enkele satellietstudio's in de Alblasserwaard te vestigen om dicht bij de inwoners te blijven. Met Studio Noord-Oost in het voormalige gemeentehuis van Groot-Ammers is daar al een begin mee gemaakt.

Om het gehele gebied mee te nemen zoekt de omroep naar extra vrijwilligers uit alle dorpskernen die het lokale nieuws op de radio willen brengen, met de nodige aandacht voor verenigingen en kerken. Geïnteresseerden kunnen mailen naar redactie@klokradio.nl.