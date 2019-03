Molenlanden: woonlasten stijgen minder hard dan VEH beweert

MOLENLANDEN • In 2019 stijgen de woonlasten in Molenlanden voor inwoners uit de voormalige gemeente Giessenlanden met gemiddeld 8,4% ten opzichte van 2018 en niet met 23,4 % zoals wordt aangegeven in het woonlastenonderzoek 2019 van de Vereniging Eigen Huis.

Tijdens de raad op dinsdag 5 maart gaf wethouder van financiën Bram Visser hierover een toelichting aan de gemeenteraad van Molenlanden. Uit de wijze waarop de Vereniging Eigen Huis de cijfers op haar website heeft gepubliceerd, lijkt het alsof de woonlasten in voormalig Giessenlanden stijgen met 23,4%. De wijze waarop de cijfers zijn gepresenteerd zorgt volgens de gemeente Molenlanden echter voor een vertekend beeld.

De woonlastenstijging blijft voor inwoners van de voormalige gemeente Giessenlanden namelijk beperkt tot 8,4%. De stijging is veroorzaakt door de afvalstoffenheffing.

De woonlasten voor de inwoners van de voormalige gemeente Molenwaard dalen met 6,4%, ondanks de stijging in de afvalstoffenheffing. De daling wordt veroorzaakt door de harmonisatie in de systematiek van de rioolheffing.

Ook het beeld, dat volgens de gemeente in de afgelopen dagen is ontstaan, dat de kosten van de herindeling worden opgevangen door de woonlasten te verhogen, is onjuist. De kosten om te fuseren worden voor een groot deel bekostigd uit een landelijk budget van het ministerie van Binnenlandse Zaken; het zogenaamde frictiebudget.