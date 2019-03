Rabobank hoofdsponsor van vijfde lustrum Den Hâneker

REGIO • Dit jaar bestaat natuur- en landschapsvereniging Den Hâneker 25 jaar. Om dit vijfde lustrum op een gepaste wijze te vieren, zal de Rabobank als hoofdsponsor Den Hâneker hierin steunen.

Met de ondertekening van het sponsorcontract op maandagavond 4 maart door Martijn Spijk (directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden) en Kees Commijs (voorzitter Den Hâneker) kan men daardoor blijven investeren in een duurzame vereniging.

Festiviteiten

Op woensdagmiddag 11 september zal er voor de jeugd een kinderprogramma bij bezoekboerderij Het Achterhuis in Leerdam worden georganiseerd. Een middag vol leuke activiteiten voor kinderen op de boerderij. En op vrijdag 13 september zal in Huis het Bosch in Lexmond het lustrumcongres plaatsvinden. Het middagprogramma bestaat uit een mogelijkheid tot bedrijfsbezoeken in de regio en een congres gedeelte. Hierbij zal onder andere oud voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank en Sociaal Economische Raad (SER) Herman Wijffels het congres toespreken. Het motto van zijn bijdrage zal zijn: 'Verduurzaming van de samenleving'.

Eerder dit jaar verscheen al een feestelijke editie van de toeristische gids Polderleven. En uiteraard pakt Den Hâneker ook nog uit in de stand tijdens de Streekparade in Hoornaar op 1 juni (tijdens de Vierdaagse Alblasserwaard) en later dit jaar tijdens de Fokveedag.