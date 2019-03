SGP Molenlanden past vragen over betalen voor bezorgen documenten aan

MOLENLANDEN • Voor het bezorgen van een paspoort, ID-kaart of ander document gaat de gemeente Molenlanden 5 euro rekenen. De SGP-fractie is hierover verbaasd. In de voormalige gemeente Molenwaard was deze service gratis.

Namens de SGP heeft raadslid Wietse Blok vragen gesteld over de kwestie. Vragen die werden aangepast nadat bleek dat het tarief door de raad zelf in de legesverordening is vastgesteld.

Hier hebben jullie zelf, evenals de rest van de gemeenteraad, vorige maand zelf unaniem mee ingestemd bij het vaststellen van de legesverordening! #slaapkindjeslaap @ericspaans pic.twitter.com/9nH9q0oxGG — Ruud den Haak (@RuuddenHaak) March 6, 2019

'Dat neemt onze vragen over de bezorgkosten niet weg', aldus Blok.

Blok wil graag van het college weten hoe het tarief van 5 euro tot stand is gekomen. 'Worden hiermee de kosten van het bezorgen gedekt? Wat zijn de exacte kosten van het thuisbezorgen van documenten? En over hoeveel documenten hebben we het?

Laagdrempelig

Het gratis thuisbezorgen van documenten zou volgens de SGP 'een belangrijk onderdeel moeten zijn van de laagdrempelige gemeente die we graag willen zijn'. 'Is het college het met ons eens? En hoe past het invoeren van de bezorgkosten hierin?'

Het college heeft nog niet op de SGP-vragen gereageerd.