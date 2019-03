VijfheerenlandenNet breidt verder uit

VIJFHEERENLANDEN • Medio februari heeft het burgerinitiatief de Stichting VijfheerenlandenNet twee nieuwe providers voor de vraagbundeling aangetrokken.

Het gaat om Fiber NL, een landelijk opererende provider, biedt vijf verschillende pakketten, TV, Internet en Telefonie met drie aanvullende pakketten aan. En om Hollands Glas, dat Internet Only van 1000/1000 Mbps aanbiedt.

Samen met de reeds bestaande aanbieders, Canal Digitaal en Bit-Bunker, maakt dat nu drie aanbieders voor de particulier en één voor het bedrijfsleven. Mogelijk worden dit er in de toekomst nog meer.

"Met deze uitbreiding is er een breder aanbod gekomen voor de inwoners, scholen en bedrijven in Vijfheerenlanden", aldus voorzitter Kid Schuijt

Hij vervolgt met de mededeling dat de nieuwe coalitie van de gemeente Vijfheerenlanden heeft besloten wél het glasvezelinitiatief te willen faciliteren, maar dat niet financieel te willen doen. "Met de gemeente overleggen wij over de randvoorwaarden. Voor de financiering zijn en gaan wij met verschillende partijen in gesprek, zoals Equity bedrijven, financiële instellingen en particulieren c.q. bedrijven uit de gemeente Vijfheerenlanden. Onze planning is dat wij dit medio april zo ver rond hebben, dat we de verdere aanpak voor de aanleg van het glasvezelnetwerk met partijen kunnen bespreken. Als minimaal 45% van de adressen in Vijfheerenlanden meedoet, kunnen we van start. Ons doel is om alle adressen in Vijfheerenlanden aan te leggen, dus ook de adressen binnen de bebouwde kom".

Voor de adressen in het buitengebied vraagt de stichting een eenmalige bijdrage van 750 euro voor de aanleg. Aanmelden kan op de website www.vijfheerenlandennet.nl. Daar kan ook de postcode check gedaan worden.