SGP pleit voor zebrapad in Molenstraat Kinderdijk

KINDERDIJK • De SGP van Molenlanden sluit zich aan bij het verzoek van inwoners en buurtbewoners van de Molenstraat in Kinderdijk voor een zebrapad ter hoogte van Molenstraat 24.

Een verzoek hiertoe is onlangs door het gemeentebestuur afgewezen en de SGP van Molenlanden wil weten waarom.

"Vanuit de samenleving is al meerdere keren de vraag gekomen of er een zebrapad in de Molenstraat te Kinderdijk aangelegd kan worden. Dagelijks zijn hier onveilige situaties voor onder andere fietsende en overstekende kinderen", redeneren Wietse Blok en Piet de Gruijter van de SGP in Molenlanden.