Gemeenteraad: 'Ga in zee met Stichting Glasvezel Molenwaard'

MOLENLANDEN • De raad van Molenlanden wil de uitrol van het glasvezelnetwerk bij voorkeur laten verzorgen door Stichting Glasvezel Molenwaard. Maar of dat ook kan...?

De Molenwaardse gemeenteraad heeft veel sympathie voor het werk en de inzet van Stichting Glasvezel Molenwaard, zoveel werd dinsdagavond overduidelijk. Maar namens het college manoeuvreert verantwoordelijk wethouder Johan Quik uiterst voorzichtig. Hij laat juridisch toetsen wat de mogelijkheden zijn, maar deed verder geen enkele toezegging.

Totale ommedraai

De geheimhouding werd in de raad van dinsdagavond van het dossier gehaald. "Alle door de raad gestelde kaders zijn in een geheime vergadering overboord gegooid. Hoe kan dat? Hoe denken jullie dat iedereen zich nu voelt die bij onze stichting betrokken is?", sprak stichtingsvoorzitter Edwin van der Ham. Hij kon er met zijn pet niet bij.

Van der Ham schetste nog maar eens de historie, met als uitgangspunt snel internet voor iedereen in de voormalige gemeente Molenwaard. "Vier jaar geleden zijn we met dit project gestart. We hebben er duizenden uren ingestoken en hebben de samenleving in beweging gekregen. 'Doorpakken', was de boodschap van de gemeenteraad op 30 oktober 2018. Dat hebben we gedaan. We zijn verplichtingen aangegaan om er op 1 januari klaar voor te zijn. Afgelopen maand kwam er een partij om de hoek kijken die glasvezel in het buitengebied wil aanleggen. Op basis hiervan is de gemeente opeens aan de zijlijn komen te staan? Een totale ommedraai, hoe kan dat? We horen vooral wat er níet kan, terwijl we juist graag willen horen wat er wél kan."

Twee sporen

De stichting ziet twee sporen om het project alsnog rond te krijgen: 1000 extra abonnees en/of een fusie of samenwerking met GiessenlandenNet. Edwin van der Ham: "We zoeken 200 vrijwilligers die allemaal 15 adressen willen benaderen. De ondernemersvereniging Graafstroom doet al mee, een aantal klankbordgroepen ook. Er zijn momenteel nog 100 kavels van 15 adressen te verdelen. Aan u zou ik willen vragen: wie doet er niet mee...?"

De stichting heeft de laatste week van maart inmiddels al uitgeroepen tot glasvezelweek.

GlasDraad

GlasDraad BV, de partij die zich bij de gemeente meldde waardoor de selectieprocedure werd afgebroken, heeft geen contact met Stichting Glasvezel Molenwaard gezocht. Dat antwoordde Edwin van der Ham op een vraag van Jonette Korevaar (CDA). "Het enige wat ik van GlasDraad weet, lees ik in Het Kontakt", zei Van der Ham. "In eventuele samenwerking zie ik voor ons ook geen enkel voordeel. Samenwerking met GiessenlandenNet biedt dat voordeel wellicht wel; dat hoeft dat niet beslist een fusie te zijn."

Marktconsultatie

Wethouder Johan Quik lichtte toe dat 'een marktpartij' bezwaar heeft gemaakt tegen een deel van de procedure. "Dat had met een stukje financiering door de gemeente te maken. Hierdoor moesten we de procedure stopzetten."

Quik bevestigde dat er meerdere inschrijvers waren. GlasDraad hoorde daar overigens niet bij. Later in het debat liet de wethouder zich ontvallen dat het proces is 'gesaboteerd'. "Een onjuiste woordkeuze", repareerde Quik toen hij hierop werd aangesproken door SGP-raadslid Jan Lock. "Er is bezwaar aangetekend."

Wietse Blok (SGP): "Eén partij meldt zich en we zetten alles stop. Is het geen juridisch spelletje van een bedrijf dat nota bene niet eens heeft ingeschreven voor de procedure? Hadden we onze rug niet recht moeten houden? Nee, vond wethouder Quik. "Het juridische en financiële risico bij het doorzetten van de procedure was enorm geweest."

Het college is nu van plan een nieuwe marktconsultatie te gaan doen en deze op korte termijn bekend te maken op Tenderned. De beoordeling zal plaatsvinden in de eerste week van april en op 16 april komt het onderwerp terug in de raad.

In verwarring

Een raad die 'in verwarring' was, zoals Jonette Korevaar het verwoordde. "We gaan weer hetzelfde doen als wat we deden. Dat verbaast ons."

Lock: "Is het een optie alleen met partijen in zee te gaan die glasvezel integraal willen aanleggen? Die partij is er, dat heeft u gehoord."

"Nee, die partij is er op dit moment niet", pareerde Quik. "" Er is niemand die ons 100% dekking garandeert."

Jonette Korevaar schonk klare wijn: "Volgens mij willen wij allemaal heel graag dat een burgerinitiatief dat al zover is het mag gaan doen. Die hele consultatie is dus niet nodig." Ze deed de suggestie om met de stichting in gesprek én aan de slag te gaan.

Het college gaat onderzoeken of dat mogelijk is. De gemeenteraad hoopt van wel, in de woorden van Ruud den Haak (Doe Mee!): "Iedereen baalt van de ontstane situatie. Laten we geen marktconsultatie doen, maar eerst de stichting de kans geven om met 1000 extra abonnees te komen."

Wethouder Quik: "We zullen het juridisch laten toetsen."

Rick den Besten