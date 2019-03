Molenlanden opent vijf servicepunten voor gemeentezaken

MOLENLANDEN • Dinsdag 5 maart opende wethouder Bram Visser het servicepunt in Arkel. Dit feestelijke moment stond ook symbool voor de opening van de andere vier servicepunten in Bleskensgraaf, Giessenburg, Groot-Ammers en Nieuw-Lekkerland.

Voor onder andere de aangifte van geboorte, de aanvraag van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs kunnen inwoners kiezen uit vijf locaties verspreid over de gemeente. Zo is er altijd een servicepunt in de buurt.

Bram Visser, wethouder dienstverlening: "Dichtbij onze inwoners, goede service bieden. Dat gaat wel lukken!" Met vijf servicepunten verspreid over de gemeente wil Molenlanden met de dienstverlening steeds beter aansluiten op wat inwoners een prettige werkwijze vinden.

Bram Visser vervolgt: "We hebben echt geïnvesteerd in de kwaliteit van de persoonlijke ontmoeting. Inwoners worden ontvangen in een professioneel ingerichte ruimte, waarbij ook aan de privacy is gedacht."

Ruimer open

De openingstijden om langs te komen zijn vanaf 5 maart ook verruimd. Inwoners hebben volop keuze. Keuze qua tijdstip voor een afspraak, overdag of 's avonds, keuze in het ophalen of laten bezorgen van documenten, thuis of ergens anders in Nederland. Langskomen op een servicepunt kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan digitaal op www.molenlanden.nl of telefonisch via 088-7515000.

Ophalen of bezorgen

Zodra het document klaar is, kunnen inwoners kiezen of zij het document ophalen of thuis laten bezorgen. Voor 5 euro wordt het nieuwe document bezorgd op de plek die inwoners het beste uitkomt, thuis of bijvoorbeeld op het werk. Voorheen was deze service gratis in de gemeente Molenwaard. Een bezorgafspraak kan op werkdagen worden ingepland tussen 8.00 en 20.00 uur.

Gemak bieden

De gemeente Molenlanden wil met haar dienstverlening inwoners gemak bieden. De start van de servicepunten verspreid over de gemeente is hiervan een zichtbare stap. Veel producten kunnen ook online geregeld worden. Het blijft ook altijd mogelijk om op een andere manier in contact te komen. De gemeente kan in overleg thuis of op het bedrijf langs komen of een ontmoeting op een andere locatie in de buurt regelen.