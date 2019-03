Tweede Band Night in De Multistee in Goudriaan

GOUDRIAAN • In De Multistee te Goudriaan vindt zaterdag 9 maart de tweede Band Night plaats, met de Alblasserwaardse bands Sunset Yellow, The Meadows en een mystery guest.

Organisatoren van het muzikale evenement zijn Hanna Terlouw (23, Hendrik Terlouw (20), Arie Bart de Vries (24) en Roald de Vries (21), familie van elkaar en allen Goudrianers. In het kader van de Multistee Challenge - de uitdaging om zelf een avond in het Goudriaanse dorpshuis te organiseren - zetten zij afgelopen jaar voor de eerste keer een Band Night op.

Hendrik: "Dit leek ons de meest optimale manier om voor een gezellige, originele, onvergetelijke avond te zorgen. Dit hebben we met een groep jonge enthousiastelingen voor elkaar weten te krijgen door de hele aankleding van de ruimte aan te pakken. Hierdoor kregen mensen echt het gevoel dat ze in een stamkroeg zaten. Dat willen we dit jaar weer. Vorig jaar stonden wij qua opbrengst stijf bovenaan, maar onlangs is dit record verbroken door de groep die de sjoelwedstrijden hadden georganiseerd. Dit jaar willen wij de eerste plaats natuurlijk veroveren."

Succes

Wat het viertal betreft wordt het zaterdag zeker niet de laatste Band Night. "De eerste editie was een groot succes en de mensen die er waren geweest spreken er nog steeds over. Voor nu verwachten nog een groter aantal bezoekers. Omdat dit concept tot nu zo'n groot succes is, is het haalbaar om dit ieder jaar voort te kunnen zetten. Wij halen er in ieder geval veel lol en plezier uit."

De Multistee is te vinden aan de Burgemeester Van Slijpestraat 8. Deuren open om 20.30 uur. Sunset Yellow begint om 22.30 uur, The Meadows om 0.00 uur en de mystery guest verschijnt om 1.00 uur. Gratis entree. Consumpties betalen kan alleen met cash.