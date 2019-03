Grootste mannenkoor Nederland treedt op in Sliedrecht

MOLENAARSGRAAF/SLIEDRECHT • Daan Meijerink, eigenaar van de Jumbo supermarkt in Molenaarsgraaf, zette de afgelopen maanden een bijzondere actie op. Hij haalt het grootste Nederlandse mannenkoor naar Sliedrecht en geeft forse korting op de entree.

Het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem is met tweehonderd zangers het grootste mannenkoor in Nederland. Eén van die tweehonderd mannen is Daan Meijerink, die samen met zijn vrouw Marianne alweer enkele jaren de Jumbo supermarkt in Molenaarsgraaf runt.

Bij een collega-ondernemer hadden zij al eens gezien dat die een concert organiseerde en daar een actie vanuit de winkel mee verbond. "Dat leek ons ook een mooi idee", vertelt Daan. "Daarom ben ik afgelopen jaar begonnen met het naar Sliedrecht halen van ons koor. Met het concert wil ik onze klanten bedanken die bij ons de boodschappen doen; het worden er gelukkig nog steeds elke maand meer. Daarnaast willen we tijdens de avond de lof en eer van God brengen én het wordt gewoon een prachtige muzikale avond."

Martin Zonnenberg

Het Molenaarsgraafse ondernemersechtpaar kwam er wel al snel achter dat het organiseren van zo'n concert geen kleinigheid is. Het regelen van de muzikanten - het koor en de bekende dirigent Martin Mans moesten kunnen, maar ook de musici Martin Zonnenberg (orgel), Mark Brandwijk (piano), Marjolein de Wit (fluit) en Jantine Kalkman (trompet) - de locatie en natuurlijk de financiën. "Er zitten behoorlijk wat kosten aan verbonden. Gelukkig heb ik van tientallen fabrikanten ondersteuning gekregen; zij sponsoren mij."

Het concert is geen promotiestunt voor de Jumbo, benadrukt Daan Meijerink. "We hopen hier geen extra omzet mee binnen te halen. Dit is puur de dank naar mijn klanten. Zij kunnen via een spaaractie de toegangskaarten met 10 euro korting kopen. Bij elke 10 euro aan boodschappen krijg je een zegel. Met vijf zegels is de spaarkaart vol en kost een kaartje geen 15 maar 5 euro. Toegangsbewijzen zijn trouwens ook gewoon te koop bij de balie in de winkel. Maar als je eerst voor 50 euro boodschappen doet, scheelt dat toch 10 euro."

Lijdensverhaal

Het passie- en paasconcert vindt plaats op zaterdag 13 april in de Grote Kerk in Sliedrecht. De aanvang is 20.00 uur. De liederen die gezongen worden staan in het teken van pasen: het lijdensverhaal van Jezus Christus en Zijn opstanding. Dominee Egbert Brink houdt hierover tijdens het concert een meditatie.

Bekende paasliederen als ''t Is middernacht' en 'Is dat, is dat mijn Koning' komen aan bod. "Bijzonder is dat ook de Martin Mans Formation optreedt", sluiten Daan en Marianne Meijerink af.