Gedupeerde vindt gereedschap terug via Marktplaats; man aangehouden

ALBLASSERDAM/GROOT-AMMERS • Een slachtoffer van een inbraak in een bedrijfsbus in Alblasserdam heeft zijn gereedschap terug gevonden op Marktplaats. Dit heeft geleid tot de aanhouding van een man uit Groot-Ammers.

Eind januari 2019 werd er in Alblasserdam ingebroken in een bedrijfsbus die geparkeerd stond in De Spil. Er werd voor 4000 euro aan gereedschap gestolen. Na speurwerk van de aangever bleek dat zijn gereedschap op Marktplaats te koop werd aangeboden in Nieuw-Lekkerland. De wijkagenten van Alblasserdam pakten de zaak, samen met de wijkagent van Molenlanden op, met als resultaat de aanhouding van een 33-jarige man uit Groot-Ammers. De man is aangehouden voor heling, zo meldt politie Alblasserdam op Instagram. Het gereedschap is door de politie in beslag genomen. De recherche zal het onderzoek voortzetten.

In de afgelopen weken werd er in diverse bedrijfsbusjes in Alblasserdam ingebroken. Eind januari werd er in ieder geval bij een bedrijfsbusje in De Spil ingebroken. In februari werd er onder andere ingebroken in voertuigen aan de Noordenstraat, de Fop Smitstraat, de Nicolaas Beetsstraat en bij het Lammetjeswiel.