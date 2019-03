STREEFKERK/NIEUW-LEKKERLAND • Over enkele maanden is het zover: dan heeft Nieuw-Lekkerlander Marko Bak de complete Nachtwacht van Rembrandt op zijn rug staan. Maker van dit pijnlijke huzarenstuk is Richard van Meerkerk, eigenaar van tattooshop The Mad Sailor in Streefkerk.

Dit verhaal begint enkele tientallen jaren geleden, in de huiskamer van de familie Bak. Dagelijks ziet een jonge Marko daar boven de bank een reproductie van de Nachtwacht hangen, met afstand het beroemdste schilderij van Rembrandt. Hij beseft het dan nog niet, maar de mannen van Frans Banninck Cocq zullen eens op zijn rug vereeuwigd worden.

Daarvoor moeten we een sprong in de tijd maken. Een jaar of vijf geleden maakt Marko Bak via een wederzijdse vriend kennis met Richard van Meerkerk. Die laatste is na een bedrijfsongeval een nieuwe carrière als tattoeëerder begonnen. "Ik had overal kleinere en oude tatoeages", vertelt Marko. "Richard heeft die, op de zolderkamer waar hij toen nog werkte, bijgewerkt en ze samengevoegd."

Frans Banninck Cocq

Richard van Meerkerk maakte al eens een eigen versie van de Nachtwacht, met daarin zichzelf als Frans Banninck Cocq en andere familieleden en vrienden als de andere personages. Al pratende bood Marko hem in de loop van afgelopen jaar aan om de Nachtwacht op zijn rug te zetten.

"Een lumineus idee", lacht Richard. "Ik ben een groot liefhebber van Rembrandt. Laatst heb ik voor de wedstrijd in het kader van het Rembrandtjaar nog een zelfportret van hem nageschilderd. Heel gaaf dat ik nu ook een tatoeage van hem mag maken."

Karel Appel

Waar Richard en Marko bij het bedenken van dit project trouwens nog niet bij stil hadden gestaan, was het feit dat 2019 het Rembrandtjaar is. Richard: "Nee joh, nooit aan gedacht. Maar het komt nu wel heel mooi uit." En Marko: "Het is gewoon toeval dat de Nachtwacht bij ons thuis boven de bank hing. Als er een Karel Appel had gehangen, dan had ik nu een Karel Appel op mijn rug gekregen."

Het volledige interview staat donderdag in Het Kontakt.