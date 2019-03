10.000 Euro extra voor handhaving in Kinderdijk

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden heeft dinsdagavond in meerderheid een door Doe Mee! en Progressief Molenlanden ingediende motie aangenomen om het budget voor handhaving (onder meer parkeeroverlast) te verdubbelen. Er komt 10.000 euro extra beschikbaar, goed voor circa 150 uur effectieve handhavingscapaciteit.

"Dit is wat ons betreft een eerste stap in afwachting van meer structurele maatregelen, zoals betere parkeervoorzieningen", aldus indiener Ruud den Haak (Doe Mee!).

Wethouder Arco Bikker bestempelde de motie als 'sympathiek'. Maar maakte tegelijk een kanttekening: "Uit de evaluatie met alle stakeholders in Kinderdijk is niet naar voren gekomen dat er extra handhaving nodig is. We zullen het extra budget dan ook alleen maar gebruiken als we het nodig achten."

Effectief?

De oppositiepartijen SGP en CU gingen niet met de motie mee. "Is het instrument wel effectief?", vroeg Harry Stam zich af. "Zijn er geen andere middelen die veel effectiever zijn? Zet bij voorbeeld een bord neer met '400 euro boete bij fout parkeren'."

SGP'er Jan Lock dacht er net zo over. "Is dit wel het middel voor de kwaal die we willen bestrijden? Ik heb ernstige twijfels of dit effectief is. Combineer het met stevige maatregelen, pak het kwaad bij de wortel aan."

Volgens wethouder Bikker ontbreekt het onder meer aan doorverwijsplekken. Hieraan wordt overigens gewerkt. "Pas dan kunnen we werkelijk gaan handhaven."

Voor Lock reden om hierop te wachten en dan een integraal debat te voeren. Maar daar wilde de rest van de raad niet aan. "Dit is wat we op korte termijn al kunnen doen", zei Den Haak, verwijzend naar de jaarlijks toenemende drukte rond het Kinderdijkse molencomplex.

Symboolpolitiek

SGP en CU stemden tegen de motie. "Typisch een voorbeeld van symboolpolitiek", zei Stam in een stemverklaring.

Rick den Besten