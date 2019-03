Nog geen besluit college over camping De Put

MOLENLANDEN • Het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden heeft dinsdag 5 maart tijdens de wekelijkse collegevergadering nog geen besluit genomen over camping De Put. De eigenaar wil er arbeidsmigranten huisvesten.

Burgemeester en wethouders vinden verder onderzoek nodig naar een combinatie van verblijfsrecreatie en huisvesting van tijdelijk personeel op het terrein in Ottoland. Sinds enkele maanden is Hans Kramer eigenaar van de camping. Hij diende een principeverzoek in om de vestiging van tijdelijk personeel en arbeidsmigranten mogelijk te maken.

Belang

De gemeente ontving in 2018 een principeverzoek voor het realiseren van 150 standplaatsen (in twee fases) voor huisvesting van tijdelijk personeel op camping De Put in Ottoland. De camping is nu bestemd voor 'verblijfsrecreatie'. Structurele huisvesting van tijdelijk personeel is binnen het huidige bestemmingsplan niet mogelijk.

De gemeente Molenlanden wil daarom nader onderzoek doen en nagaan hoe een balans gevonden kan worden tussen de belangen van lokale ondernemers die behoefte hebben aan huisvestingsmogelijkheden voor tijdelijk personeel en de behoefte aan mogelijkheden voor verblijfsrecreatie.

Woningmarkt

In het onderzoek worden ook meer algemene beleidsvraagstukken meegenomen rondom verblijfsrecreatie en flexwonen, zoals hoe om te gaan met de huisvesting van arbeidsmigranten en de druk op de woningmarkt.

Draagvlak

De gemeente vindt het van belang dat er gestreefd wordt naar voldoende draagvlak voor het principeverzoek. Het college van burgemeester en wethouders verwacht van de initiatiefnemer dat hij hiervoor zelf in gesprek gaat met de verschillende betrokken partijen op en in de omgeving van camping de Put.

Planning

Het is aan de gemeente om een belangenafweging te maken. Als het proces volgens planning verloopt, verwacht het college medio juni een besluit te kunnen nemen over het (eventueel gewijzigde) principeverzoek.

Meer informatie is te vinden op: http://www.molenlanden.nl/camping-de-put