CDA concludeert: OV in de Alblasserwaard werkt nog niet goed

ALBLASSERWAARD • Het openbaar vervoer via Qbuzz in de grotere steden in Zuid-Holland lijkt beter geregeld dan in de Alblasserwaard. Dat is de conclusie na een werkbezoek van CDA-statenlid Maurits de Haan aan de regio op vrijdag 1 maart.

Statenlid De Haan ging in gesprek met enkele gebruikers van het openbaar vervoer die om uiteenlopende redenen gebruik maken of willen maken van de bus. Heikele kwesties zijn de onbekendheid met de belbuzz, de splitsing van lijn 90 die niet langer van Utrecht naar Rotterdam rijdt, de lage frequentie van lijnen en de informatievoorziening op het moment dat de bus uitvalt of verlaat is.

In de praktijk

Het CDA Molenlanden is recent gestart met een OV meldpunt (ovmeldpunt@cdamolenlanden.nl). De reacties die daarop binnenkomen wilde het CDA Molenlanden delen met statenlid Maurits de Haan. Hij neemt die inhoud mee in een gesprek met Qbuzz en naar de statenvergadering. Jonette Korevaar- den Besten en Maurits den Haan gingen onder meer in gesprek met Marieke Bor-de Vries uit Goudriaan en Jan van der Horst uit Groot-Ammers.

Lijn 90 moet verder doorrijden

Op Gelkenes wijst Jan van der Horst aan waar het volgens hem mis gaat. "Lijn 90 vanuit Utrecht stopt hier bij Gelkenes en ik kan niet doorrijden naar Groot-Ammers", was één van zijn opmerkingen. "Bussen kunnen wel met elkaar communiceren als ze vertraagd zijn, maar doen dat niet altijd." Jan is te spreken over de Wifi en telefoonoplaadpunten in de bus, maar baalt er van dat hij zo vaak zijn ouders moet bellen omdat hij niet thuis kan komen met de bus.

Hij hekelt het punt dat de overgang van Arriva naar Qbuzz zo abrupt is gedaan. "Waarom is er niet gekozen voor een geleidelijke overgang?"

Jonette wist ook te vertellen dat op het OV meldpunt een verhaal binnen kwam van een familie die Rotterdam als studiestad voor hun kind moesten afschrijven, omdat de verbinding daarmee vanuit Nieuwpoort te onzeker is geworden. "Dat kan toch niet de bedoeling zijn?", aldus Jonette Korevaar. Van Jan mogen de bussen ook nog wel wat langer doorrijden in de avond.

Bewuste OV gebruiker de dupe

Marieke en Simon Bor uit Goudriaan zijn bewuste gebruikers van de bus. Drie maanden geleden hebben ze hun auto weggedaan en een speed pedelac (snelle elektrische fiets) gekocht. Vanuit hun duurzame levensstijl willen ze graag gebruik maken van het openbaar vervoer. Marieke: "Het is dat we vrienden hebben waarvan we soms de auto mogen gebruiken, anders is deze keuze niet te doen op het platteland."

Hierop reageert Maurits de Haan: "Het zou juist voor elke inwoner een keuze moeten zijn om te bepalen hoe je thuis komt en het openbaar vervoer moet een serieus alternatief zijn." Nu pakt Marieke vaak de bus een uur eerder dan strikt noodzakelijk.

De bekendheid met de belbuzz is niet groot. "Het staat ook niet op de borden bij de bushalte en ik heb al wel eens gehoord dat ze niet voor één persoon komen", merkt Marieke op.

De bus uitgejaagd

"Het lijkt er op dat veel mensen de bus uit zijn gejaagd", vervolgt Marieke. "Het zou mooi zijn als dit de komende tijd weer wordt omgekeerd'. 'Al was het alleen maar om nog meer tweede auto's te voorkomen", vult Jonette aan.

Het lijkt er op dat de aanbesteding van het openbaar vervoer in de Alblasserwaard anders moet worden gedaan dan in een stedelijke omgeving, en dat daar onvoldoende rekening mee is gehouden, zo concludeert Maurits. "We zijn er nog niet in de Alblasserwaard", besluit Maurits de Haan ten slotte op. "Ik pak deze verhalen op, en neem ze mee in mijn gesprekken", verzekert hij de inwoners tijdens het werkbezoek.