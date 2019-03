Enquête TipMolenlanden wijst uit: 'Lijsttrekkers provincie zijn onbekend'

MOLENLANDEN • Een enquête van Kontakt Mediapartners in samenwerking met Toponderzoek onder het burgerpanel TipMolenlanden wijst uit dat de lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen weinig bekendheid genieten. Maar liefst 72% van de 443 respondenten geeft aan de lijsttrekkers niet te kennen; slechts 19% kent ze wel. De Provinciale Statenverkiezingen zijn op woensdag 20 maart.

Meer dan de helft van de respondenten die gaan stemmen, heeft zijn/haar keuze al bepaald: 41% gaat op dezelfde partij stemmen als vier jaar geleden, 13% op een andere partij. 34% heeft nog geen keuze gemaakt, maar zegt wel te gaan stemmen.

Democratisch recht

Belangrijkste redenen om te gaan stemmen: omdat het een democratisch recht is (67%), omdat stemmen mij de kans geeft om me te laten horen (55%). In de opmerkingen wordt ook een aantal keren aangegeven: 'Geen interesse in de provinciale verkiezing, ik ga alleen stemmen vanwege de invulling van de Eerste Kamer'.

Belangrijkste reden om niet te gaan stemmen: ik geloof niet dat mijn stem het verschil maakt (45%). 56% van de twijfelaars zegt 'niet te weten op welke partij ik moet stemmen'. Eén van de opmerkingen spreekt boekdelen: 'Ik mis totaal het gevoel bij de provinciale staten. Wie zijn deze mensen? Wat doen ze? Ik ben zeer zeker geïnteresseerd in politiek, maar ik weet hier nooit zo goed raad mee'.

Krant

Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze te komen? Uit de krant, zegt 54% van de respondenten. Ook de Stemwijzer (51%) en het internet (48%) scoren hoog.

Openbaar vervoer

De provinciale politiek zou (tijdens de campagne) vooral aandacht moeten besteden aan: leefbaarheid (zegt 66%), woningbouw (53%), veiligheid (52%) en groen (45%).

Respondenten die een toelichting hebben gegeven, benoemen het openbaar vervoer als hot item. 'Het openbaar vervoer is momenteel een drama en de voorgestelde verbeteringen lossen dit niet op'. En: 'Kleine dorpen zijn in de avonduren en weekeinden niet meer bereikbaar met het openbaar vervoer. Reistijden zijn soms erg lang met de nieuwe dienstregeling. Provincie had vooraf meer moeten luisteren naar inwoners en chauffeurs van vervoersbedrijven. Deze chaos is op een kantoor en door een provinciale vertegenwoordiger bedacht, die geen enkele voeling hebben met de situatie in de kleine dorpen'.

31% van de respondenten geeft aan dat het (zeer) moeilijk is in contact te komen met een Statenlid; 45% weet dat niet, want: 'Nooit geprobeerd'. Voor degenen die gaan stemmen weegt de politieke partij (76%) zwaarder dan de kandidaat (8%).

Geef je mening

De nieuwe gemeente Molenlanden heeft een burgerpanel, een initiatief van Kontakt Mediapartners. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente. Het Kontakt editie Alblasserwaard is hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek. Aanmelden is mogelijk op: www.TipMolenlanden.nl

Het burgerpanel telt inmiddels meer dan 600 leden. Intentie is om in 2019 te groeien naar 750.

Toponderzoek

Toponderzoek heeft in 70 gemeenten in Nederland burgerpanels ingesteld. De praktijk heeft al uitgewezen dat sommige onderzoeksresultaten worden meegewogen in de politieke besluitvorming. Dat betekent dat panelleden mede hun stempel kunnen drukken op besluitvorming. En juist dat maakt deelname aan het burgerpanel interessant en leuk. De panelleden kunnen ook zelf onderwerpen aandragen waarover zij geraadpleegd willen worden.