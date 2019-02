Excursie naar kadeversterking van de Giessen in Noordeloos

NOORDELOOS • De kadeversterking langs de Giessen in Noordeloos is volop in uitvoering. Op zaterdag 9 maart organiseert Waterschap Rivierenland daarom een excursie voor belangstellenden.

De excursie biedt een mooie gelegenheid om meer te horen over waarom en hoe dit project wordt uitgevoerd.

Het project

Het kadegebied dat wordt versterkt (500 meter kade langs de westkant van de Giessen bij Noordeloos) is niet stabiel en/of niet hoog genoeg meer. Bovendien stonden er langs dit traject bomen die erg groot waren geworden of zelfs scheef stonden. Een aantal betonnen keerwanden is aan het afbrokkelen. Om een risico op kadedoorbraak of overstroming te voorkomen, versterkt het Waterschap deze kade. Begin januari is de aannemer gestart met de werkzaamheden, naar verwachting worden deze dit najaar afgerond.

Het Waterschap vertelt op zaterdag 9 maart graag meer over het project en er wordt een kijkje genomen bij de werkzaamheden. De start is om 10.00 uur, de rondleiding duurt tot uiterlijk 12.00 uur. De excursie begint bij de Maria Johanna Hoeve aan de Nieuwendijk 20 in Noordeloos. Vanuit daar lopen de deelnemers naar de bouwplaats. Dat is ongeveer 10 minuten lopen.

Aanmelden kan door uiterlijk maandag 4 maart een e-mail te sturen naar e.roks@wsrl.nl.