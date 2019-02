Molenlanden overweegt aanpassing inzameling 'grijs kenteken-afval'

MOLENLANDEN • De nieuwe regel bij afvalverwerkingsbedrijf Waardlanden, waar vanaf 1 januari dit jaar voertuigen met een grijs kenteken geen huishoudelijk afval meer kunnen brengen, wordt mogelijk aangepast.

Dat blijkt uit een reactie van het gemeentebestuur van Molenlanden op vragen die gesteld zijn door de VVD.

Bijzondere situaties

"De wet geeft duidelijk aan dat huishoudelijk afval dat in een bedrijfsauto vervoerd wordt, moet worden aangemerkt als bedrijfsafval. Echter, er zijn altijd uitzonderingsgevallen waar het criterium van een grijs kenteken geen recht doet aan de situatie dat bedrijfsafval wordt geweerd. Samen met de andere deelnemende gemeenten zullen we er bij Waardlanden op aandringen dat er uitzonderingen dienen te worden gemaakt voor enkele bijzondere situaties", laat het gemeentebestuur van Molenlanden weten. Het gaat in dat geval bijvoorbeeld om voertuigen waar een invalide in vervoerd kan worden en daardoor een grijs kenteken hebben. Dit zijn overduidelijk geen bedrijfsvoertuigen en er is daardoor ook geen sprake van bedrijfsafval.

Ook kleine bedrijven, met name ZZP-ers, die een voertuig rijden met een grijs kenteken, kunnen vanaf begin dit jaar geen huishoudelijk afval meer brengen naar de afvalbrengstations in Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Leerdam. Bij Korenet in Groot-Ammers kan dat nog wel, maar dan tegen betaling. Vanaf 1 januari 2019 worden bij locaties van Waardlanden alleen nog personenwagens toegelaten op de afvalbrengstations.

Gedupeerd

ZZP'rs en anderen die een busje met grijs kenteken rijden, worden gedupeerd omdat zij niet langer privé-afval kunnen aanbieden. Ook particulieren die voorheen gebruik maakten van geleende bedrijfsauto's voor het vervoer van grote vormen van afval, zoals een bankstel, worden nu geweerd.

De VVD van Molenlanden heeft hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Gevreesd wordt dat er door deze maatregel afval onrechtmatig gedumpt wordt bij buurgemeenten, in of nabij ondergrondse containers, weilanden of andere openbare plekken. "Er is sprake van een toenemend probleem door veranderend (en ongewenst) gedrag dat primair haar oorzaak vindt in het gewijzigde beleid met betrekking tot het innemen van bedrijfsafval", aldus de VVD.

Het gemeentebestuur van Molenlanden deelt de zorgen van de VVD en gaat met Waardlanden in gesprek over een meer fijnmaziger systeem van toelating, waardoor sommige bestuurders van voertuigen met een grijs kenteken een ontheffing zouden kunnen krijgen.