Aandacht voor 'heldinnen' uit Vijfheerenlanden op Internationale Vrouwendag

VIJFHEERENLANDEN • In Huis Het Bosch is vrijdag 8 maart aandacht voor de 'heldinnen' uit de gemeente. Dit in het kader van Internationale Vrouwendag. Centraal deze avond staan de vrouwelijke rolmodellen uit de regio. Heldinnen dus.

De organisatie van het evenement is in handen van onder meer stichting Jeugd-Punt, Welzijn Vianen, stichting SamenDoen, Jongerenraad Leerdam en Jongerenwerk Leerdam en Zederik. Zij plannen speciaal voor jonge vrouwen uit gemeente Vijfheerenlanden een inspirerende bijeenkomst in Huis Het Bosch. De avond staat in het teken van verbinden en verbreden.

Het thema is 'Heldinnen', waarbij verschillende inspirerende vrouwen en rolmodellen uit Vijfheerenlanden hun verhaal komen vertellen. Zo zijn wethouder Tirtsa Kamstra en wereldkampioene taekwondo Ilhame El Kafroune uit Leerdam aanwezig. Daarnaast zijn er op het podium interviews met andere 'heldinnen' uit de Vijfheerenlanden, vrouwen die impact maken door zich in te zetten voor anderen. Tijdens de avond zijn er ook diverse workshops, waaronder creatieve workshops, zoals muziek, handlettering en glasblazen. Deelname is gratis en inclusief drankjes en hapjes.

Het evenement vindt plaats in Huis Het Bosch in Lexmond op 8 maart van 17:00 tot 21:00 uur. Het evenement is voor vrouwen tussen 14 en 25 jaar uit Vijfheerenlanden. Aanmelden kan via heldinnenvijfheerenlanden@outlook.com. Deelnemers die geen vervoer hebben, kunnen dit ook melden bij de organisatie, wellicht dat er iets geregeld kan worden.