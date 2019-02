Protestantse kerk van Arkel schenkt 4250 euro aan Hospice Gorinchem

ARKEL • Mevrouw Zoer heeft namens de diaconie van de Protestantse Gemeente te Arkel een cheque overhandigd aan Majolijn Mutters, directeur van het Hospice in Gorinchem.

Afgelopen jaar is er in Arkel op verschillende manieren geld ingezameld voor het Hospice. Van talentenveiling tot Moederdag markt, collectes tijdens de tentdienst en diverse giften.

Het project Hospice heeft het prachtige bedrag van 4250 euro opgebracht. Majolijn Mutters: "Wat een geweldige opbrengst, wij zijn iedereen die betrokken is bij deze actie zeer dankbaar."

Hospice Gorinchem biedt palliatieve terminale zorg aan ongeneeslijk zieke mensen. We bieden die zorg bij mensen thuis of in ons hospice. Zo ontlasten en ondersteunen we zieken en hun naasten in de laatste fase van het leven.