Debat Waterschapsverkiezingen in Gorinchem

GORINCHEM • Waterschap Rivierenland houdt op dinsdag 12 maart in Gorinchem een debatavond over de waterschapsverkiezingen.

Tijdens deze debatavond gaat het onder andere over klimaatverandering. Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. In 2018 was er in januari hoogwater en in de zomer veroorzaakte de langdurige droogte een extreem lage waterstand. Dit brengt nieuwe uitdagingen voor de toekomst met zich mee. Het waterschap heeft invloed op de aanpak. De verschillende partijen geven hun visie hierop. Andere belangrijke thema's zijn klimaat, energie en bodemdaling.

De debatavond in Gorinchem begint om 20.00 uur en wordt gehouden in De Vijfzinnen (Nieuwe Doelen) aan de Haarstraat 64 in Gorinchem. Voor het debat kan men zich kosteloos aanmelden door een mail te sturen naar waterschapsverkiezingen@wsrl.nl. Het programma ziet er als volgt uit:

Voor meer informatie: www.wsrl.nl/debat. Op maandag 11 maart wordt een soortgelijke debatavond gehouden in Nijmegen.