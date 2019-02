Kleuters OBS De Ammers bezoeken Emte supermarkt

GROOT-AMMERS • De kinderen van groep 1/2 van OBS De Ammers hebben in het kader van het project over beroepen, waar ze in de klas over werken, een bezoek gebracht aan de Emte supermarkt.

De kinderen hebben veel ontdekt en geleerd over het werken in een supermarkt. Aan het eind van het bezoek kregen alle kinderen een plastic tas met lekkers erin. Het was een geslaagd en leerzaam bezoek.