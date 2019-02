Wilgenknotter Hans de Labije haalt een nat pak

REGIO • Bij het wilgenknotten belandt er soms weleens een vrijwilliger te water, zoals onlangs oud-voorzitter van de natuur- en vogelwacht De Vijfheerenlanden, Hans de Labije.

Leden van natuur- en vogelwacht knotten al vanaf de begin jaren '70 vele wilgenbomen in de regio. Gestimuleerd door provinciale subsidies zijn destijds ook veel jonge knotwilgen, gepoot omdat deze fraaie bomen uit ons landschap dreigden te verdwijnen. Door deze acties is de soort weer helemaal terug in de streek. Ook in het nu bijna afgelopen knotseizoen zijn weer vele honderden knotwilgen van hun pruik ontdaan. Helaas gaat hierbij ook wel eens iets niet goed, er is al eens iemand van zijn laddertje gevallen en ook komt het voor dat een enthousiaste wilgenknotter van de wal in de sloot raakt.

Deze keer was ex-voorzitter en knotvrijwilliger van het eerste uur, Hans de Labije, aan de beurt: hij viel in het water. Door de vast zuigende blubber en omdat zijn been klem zat onder een flinke wilgentak moesten zijn collega's hem onder enige hilariteit weer op het droge helpen. Na zich thuis gedoucht te hebben en nadat hij schone kleren had aangetrokken was Hans 2 uur later weer paraat.