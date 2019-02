Handjehelpen nu ook aan de slag in Leerdam en Zederik

ZEDERIK • Sinds vorig jaar ondersteunen Utrechtse MBO- en HBO stagiairs van Handjehelpen, kinderen en volwassenen met een beperking in Leerdam en Zederik.

Deze hulp ontvangen de mensen thuis. Het gaat bijvoorbeeld om personen met een verstandelijke, lichamelijke, psychiatrische beperking of gedragsproblemen. Ook bieden ze steun aan mantelzorgers. In sommige gevallen zullen de stagiairs samenwerken met SamenDoen of andere zorgorganisaties.

Vrijwilligersorganisatie Handjehelpen bestaat in 2019 al veertig jaar en heeft veel ervaring met het inzetten van vrijwilligers en stagiairs en het begeleiden hiervan. Handjehelpen is al actief in Vianen en door de fusie met Vijfheerenlanden komen ook de gemeenten Leerdam en Zederik in beeld. Gemeente Leerdam was zich al aan het oriënteren op het inzetten van stagiairs in de informele zorg en vond in Handjehelpen de geschikte partner. De stagiairs zijn vanaf september 2018 gekoppeld aan hun hulpvragers.