Museum Koperen Knop zoekt kookboeken en serviesgoed

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam bestaat 30 jaar en ter gelegenheid daarvan zijn er gedurende 2019 bijzondere activiteiten. Zo vindt er op 13 april een proeverijmarkt plaats.

Met proeverijen, maar ook met producten voor de verkoop. Omdat proeven en koken met elkaar te maken hebben, worden er ook kookboeken te koop aangeboden, evenals serviesgoed.

De laatste tijd is het museum serviezen en kookboeken aan het verzamelen. Maar er kan zeker nog meer bij. Wie nog oude kookboeken over heeft of receptenboeken en alle andere boeken en geschriften die met eten en drinken te maken hebben, dan houdt het museum zich aanbevolen. Dat geldt ook voor serviesgoed in welke vorm en omvang dan ook. Inleveren kan bij De Koperen Knop aan de Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam. De opbrengst is voor het museum. De Koperen Knop is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: koperen-knop@koperenknop.nl of 0184-611366.