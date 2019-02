Groots Gedrukt wint poule A van het Autofood bedrijven volleybaltoernooi

GROOT-AMMERS • De volleyballers van drukkerij De Groot Groots Gedrukt hebben donderdag poule A gewonnen van het Autofood bedrijven volleybaltoernooi in Groot-Ammers.

In poule A won Groot Gedrukt de finale van VanderPerk Groep. In poule B was het Univé dat duidelijk te sterk bleek voor OTD. In totaal deden er twaalf teams mee.