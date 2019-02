Doorbraak in bouwproject op voormalige schoollocatie in Hoornaar

MOLENLANDEN • Het bestemmingsplan 'Kruising Hoornaar openbare ruimte en CBS-locatie' kan in Molenlanden op raadsbrede steun rekenen. Een doorbraak in een project dat zich al jarenlang voortsleept.

Het plan voorziet in herinrichting van het kruispunt Lage Giessen - Hoge Giessen - Groeneweg - Dorpsweg in Hoornaar, inclusief de bouw van tien nieuwe woningen op de locatie van de voormalige christelijke basisschool (CPO-project) en de ontwikkeling van een woningbouwlocatie op de plek waar het beroemde beeld van de stier Dirk IV heeft gestaan.

Tegen het voorgenomen appartementengebouw met twee bouwlagen (Inspreker Marina Boom: 'Het zijn drie bouwlagen; onder de kap is een volledig woonlaag. Dit is misleidend in het hele verhaal') op de schoollocatie werden vier zienswijzen ingediend. "Vanwege de hoogte niet passend in de cultuur-historische omgeving", sprak mevrouw Boom in. "Weet u wel wat u de inwoners aan doet? Reuze-huizen midden in ons dorp, dat mag niet gebeuren."

Mevrouw Boom bekritiseerde de beantwoording van de zienswijzen door de gemeente: "Onzorgvuldig en niet kloppend met de werkelijkheid."

Kees van Dijk, één van de initiatiefnemers, hield juist een warm pleidooi voor het project. "Er is rekening gehouden met eerdere bezwaren. Er komt geen blinde muur, maar mooie gevels." Marina Boom in een reactie: "De blinde muur heeft in de vorige tekening helemaal niet bestaan, dit is verzonnen."

Passend in omgeving

Hij kreeg bijval van wethouder Arco Bikker: "Het vorige plan was kolossaal, maar dit plan past veel beter in de omgeving. We hebben fijne gesprekken met de bezwaarden gehad, maar het is niet gelukt iedereen dezelfde kant op te krijgen."

Gauw aan de slag

Politiek Molenlanden omarmt het plan. "De zienswijzen zijn goed weerlegd", vond Bas de Groot (SGP). "Een prachtig voorstel, gauw aan de slag gaan", aldus Herman van de Water (DA).

DoeMee! en Progressief Molenlanden lieten zich in dezelfde bewoordingen uit. "Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken", constateerde Berend Buddingh'.

In de raadsvergadering van 5 maart is het bestemmingsplan een hamerstuk.